Special: Roadtrip

Viele Menschen träumen davon: Einmal im Leben Amerika nach Amerika! Den ‚American way of life‘ spüren, auf der Route 66 unterwegs sein, auf den Spuren der Stars und Sternchen in Hollywood wandeln, oder die Wärme Kaliforniens an einem sonnigen Wintertag erleben. Alleine die Vorstellung weckt in vielen die Sehnsucht. AutoScout24 gibt dieser Sehnsucht nach, und reist von Miami Beach bis nach Los Angeles – natürlich mit dem Auto! Und wir nehmen Sie mit, auf einen Roadtrip durch die automobile Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.

Tag 1: Miami Beach nach Jacksonville

Drei Uhr in der Nacht. Ich blicke mit ganz kleinen Augen auf den Wecker: Das bin ich nicht von mir gewohnt. Eigentlich habe ich einen sehr tiefen und festen Schlaf, und versuche mich an jede Sekunde zu klammern, ehe der Wecker klingelt und drücke mindestens sieben Mal auf die Schlummer-Taste. Nur in den ersten Tagen in Amerika ist das, wie bei den meisten Menschen, anders – der Jetleg. Also hangle ich mich mit Schlaf-Wach-Schlaf-Phasen durch die warme Nacht von Miami Beach. Dann ist endlich Aufstehzeit und in Windeseile steh ich in den Startlöchern. Heute wartet nämlich der neuen Smart electric drive für eine erste Ausfahrt – hier lesen Sie weiter.