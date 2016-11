Erste Infos: Volkswagen Golf 7 Update

10.11.2016

Zeitloses Design, mit feinen Strichen geschärft. So fasst VW die optischen Maßnahmen im Zuge der Golf-Auffrischung zusammen. Aber ehrlich: Um die feinen Striche zu erkennen, muss man schon zwei Mal hinschauen. Ganz sanft wurden die Stoßfänger überarbeitet, statt Xenon-Scheinwerfen kommen jetzt Voll-LED-Leuchten zum Einsatz – aber nicht serienmäßig. Der Basis-Golf fährt immer noch mit herkömmlichen Halogenlichtern vor. Zu welchem Preis – wahrscheinlich weiterhin für knapp unter 18.000 Euro – und wann die neueste Ausgabe beim Händler steht, ist allerdings noch offen.

Dass sich der Golf nach dem Facelift – oder Update, wie es Volkswagen treffender nennt – optisch nahezu unverändert präsentiert, dürfte mehrere Gründe haben. VW spricht von einem „vertrauten Gesicht“, dem in Zeiten mangelnden Vertrauens in die Marke sicher große Bedeutung zu kommt. Jetzt bloß keine Experimente, die scheitern könnten! Aber natürlich kosten große Veränderungen auch großes Geld, und damit muss man in Wolfsburg in diesen Tagen ebenfalls sparsam umgehen. Grundlegend Neues dürfen wir also erst beim Golf 8 erwarten, und der lässt noch gut zwei Jahre auf sich warten.

Auch mit Gestensteuerung

Bis dahin müssen technische Neuheiten den Golf attraktiv halten. Unter anderem glänzt der aktualisierte Kompakte mit einem digitalem Kombiinstrument, dessen Anzeigen sich an die Wünsche des Fahrers anpassen lassen. Ebenfalls neu: Das Top-Infotainmentsystem Discover Pro mit Gestensteuerung. Der nun 9,2 statt acht Zoll große Bildschirm kommt mit höherer Auflösung, außerdem ist die gesamte Front jetzt unter Glas – herkömmliche Tasten und Regler gibt es nicht mehr. Gesteuert wird über den Touchscreen, mit sogenannten kapazitiven Drückfeldern am linken Rand, per Sprache oder eben per Handgeste: Durch eine Wischbewegung vor dem Bildschirm kann in verschiedenen Menüs geblättert werden.

Die Wedeltechnik beherrscht nur das High-End-Gerät, aber auch die günstigeren Varianten wurden aufgebohrt und kommen zukünftig allesamt mit größeren Displays. Mit den neuen Infotainment-Systemen zieht auch eine verbesserte Smartphone-Anbindung ein, über die unter anderem ein Navigationsziel vom Handy ins Auto übertragen werden kann. Und es gibt neue Online-Services, wie etwa die Tankstellen- oder Ladestationssuche, das Merken der Parkposition oder eine Diebstahlwarnanlage, die den Fahrer über einen Einbruchversuch per Push-Nachricht informiert. Ebenfalls Pflicht bei einem Update: Neue Assistenzsysteme. Der Golf 7 bekommt eine City-Notbremsfunktion, einen Anhängerrangierassistenten und einen Stauassistent, der erstmals teilautonomes Fahren erlaubt. Er soll im Stop-and-Go-Verkehr bis 60 km/h den Fahrer entlasten, indem der Wagen selber Gas gibt, bremst und lenkt. Auch das automatische Ein- und Ausparken wurde erweitert: Zusätzlich zum rückwärts Einparken in Quer- und Längslücken kann der Golf fortan auch vorwärts in Querlücken lenken.

Mit Siebengangautomatik und neuem Motor

Neben all den Neuheiten bei Infotainment- und Assistenzsystemen hat VW auch, ganz klassisch, die Motoreningenieure bemüht, die die TSI-Motorenfamilie EA211 weiterentwickelt haben. Im Golf feiert nun der erste Spross seine Premiere, der – man höre und staune – Schluss macht mit dem Downsizing. Der neue 1.5 TSI Evo hat, wie der Name vermuten lässt, anderthalb Liter Hubraum und ersetzt mit 110 kW/150 PS den bisherigen 1.4er – mit serienmäßiger Zylinderabschaltung. Der Normverbrauch sinkt um ein paar Nachkommastellen auf 4,9 Liter je 100 Kilometer. In Arbeit ist außerdem eine 96 kW/130 PS starke BlueMotion-Variante, die unter anderem dank eines neuen Brennverfahrens, eines Turboladers mit variabler Turbinengeometrie und einer Segelfunktion mit deaktiviertem Motor nur noch 4,6 Liter im (noch gültigen) europäischen Zyklus konsumieren soll. In der Praxis aber verspricht VW sogar einen Minderverbrauch von bis zu einem Liter gegenüber dem Vorgänger-Triebwerk.

Neu ist auch das 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe, das im Golf nach und nach die 6-Gang-Variante ersetzen soll. Und es gibt ein Schmankerl für alle GTI-Fans: Ihm wurde im Zuge des Updates ein Leistungsplus spendiert, von immerhin 7 kW/10 PS. Der Standard-GTI kommt damit auf 169 kW/230 PS, die Performance-Version erstarkt auf 180 kW/245 PS. Über weitere Motoren hat VW noch nicht viel Worte verloren, allerdings dürfte sich das Angebot zunächst nicht groß verändern. Das heißt: Die Benziner werden weiterhin zwischen 85 kW/115 PS und 132 kW/180 PS leisten, die Diesel reichen von 66 kW/90 PS bis 135 kW/184 PS. Dazu kommt der Plug-in-Hybrid GTE mit rund 50 Kilometern elektrischer Reichweite – und der E-Golf: Der leistet nach dem Update nun 100 kW/136 PS und, das ist viel wichtiger, kommt zukünftig rund 300 Kilometer weit und damit 100 Kilometer mehr als bisher. (sp-x/mg/jms)