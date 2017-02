Erster Test: Volkswagen Golf

Neben dem 1.5 TSI stehen fünf weiter Benziner in der Preisliste, die von 85 bis 245 PS reichen – letztgenannter ist wie gehabt der GTI Performance, der mit dem Update einen Leistungsaufschlag von 15 PS erfahren hat. Dem normalen GTI wurden nur zehn Pferdestärken aufgeschlagen, er kommt jetzt also auf 230 PS. Für deutlich mehr Fahrspaß sorgt das freilich nicht, war der GTI doch schon zuvor ein lustvolles Kraftbündel. Die derzeit drei Diesel decken vom 1.6 er bis zum Zwei-Liter-GTD ein Leistungsband von 115 bis 184 PS und sorgen im günstigsten Fall für einen Verbrauch von nur 4,1 Liter.

Der neue 1.5er mit 150 PS ist der erste Botschafter einer neuen Motorgeneration, die sukzessive nicht nur im Golf, sondern Marken- beziehungsweise sogar Konzernweit Einzug halten wird. Was ihn auszeichnet, ist vor allem die unüblich hohe Verdichtung von 12:1. Mit ähnlichen Werten hat schon Mazda Erfolge einfahren können, sprich niedrige Verbrauchswerte: Nur noch 4,9 Liter sollen pro 100 Kilometer verbrannt werden. Beim Sparen hilft dem Neuen auch die „Freilauf Motor Aus“-Funktion, kurz FMA. Dadurch wird der Motor beim Segeln, also zum Beispiel wenn man auf eine rote Ampel zurollt oder auf der Autobahn vom Gas geht, komplett abgekoppelt und ausgestellt. Im direkten Vergleich soll FMA bis zu 0,4 Liter pro 100 Kilometer sparen.

Dass das neue System auf Wunsch immer online ist, versteht sich von selbst. Natürlich können auch Smartphones problemlos per Apple CarPlay oder Android Auto angebunden werden, und wer im Smart-Home wohnt, kann über die App DoorBird, wenn zuhause jemand klingelt, sogar ein Livebild der Türkamera auf das Infotainment-Display zaubern. Steht der Paketbote vor der Tür, könnte man ihm theoretisch sogar per Tastendruck die Haustür öffnen.

Die Erklärung wirkt zugegebenermaßen etwas an den Haaren herbei gezogen – vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass VW im gleichen Atemzug den Lautstärkeregler durch zwei Tasten ersetzt hat und man eben nicht mal so nebenbei das Radio leiser drehen kann; auf eine Finger-Kreisel-Geste, wie sie BMW im 7er und 5er (LINK ZU DEN TEXTEN) hat, verzichtet VW. Nichtsdestotrotz: Die Gestensteuerung wird uns in Zukunft noch häufig begegnen, mischt Volkswagen tatsächlich vorne mit und setzt die von Konzernchef-Müller vor einiger Zeit ausgerufene Digitalisierungs-Offensive um.

Schließlich, so der Fachmann, habe man auf einem klassischen Touchscreen oft das Problem, dass man sich aufgrund von Bodenwellen oder anderen Unebenheiten schwer tut, die richtige Stelle zu treffen. Hat man sich einmal vertippt, hilft in der Regel nur der Blick auf das Infodisplay, um den Fehler zu korrigieren. Wer aber auf die Mittelkonsole schaut, schaut nicht auf die Straße!

Austoben durften sich dagegen die IT-Fachleute. Nicht weniger als ein komplett neues Infotainmentsystem feiert im Golf-Update seine Premiere und bringt die Gestensteuerung in die Kompaktklasse. Mit einer einfachen Handbewegung vor dem Display lassen sich so zum Beispiel die Radiosender wechseln. „Das erhöht auch die Sicherheit“, sagen die VW-Experten.

Um ehrlich zu sein: Facelift wäre auch ein bisschen hochgegriffen, sieht der Golf 7 doch nach dem Update fast noch so aus wie sein Vorgänger. Nachgeschärft nennen das die Designer gern und meinen damit, dass sie nur ein wenig an den Scheinwerfern und Schürzen herumgedoktert haben. Die Blechteile anzufassen wäre einerseits viel zu teuer. Andererseits muss der Golf ja auch weiterhin jedem erdenklichen Käufer gefallen.