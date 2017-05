Erster Test: Toyota Yaris

Gibt man dem Yaris allerdings die Sporen, so vergisst er seine gute Kinderstube und die anfangs erwähnte ruhige Gangart ist wie weggeblasen. Der Kleine wird wie eh und je zum Schreihals – und der Verbrauch steigt an. Bei einer ausgewogenen Mischung aus Landstraße, Autobahn und Stadt fahren wir einen Durchschnittsverbrauch von rund fünf Litern ein.

Was gleich zu Beginn unserer Testfahrt auffällt: Es geht deutlich ruhiger zu im Innenraum – zumindest wenn man gemütlich unterwegs ist. Im Stadtverkehr, oder auf dem Dorf, liegen seine Stärken; hier arbeiten die perfekt aufeinander abgestimmten Motoren leise vor sich hin und zeigen, was Spritsparen heißt. Laut Herstellerangaben begnügt sich die Hybrid-Version mit 3,3 bis 3,6 Liter auf 100 Kilometer.

Das zweite Facelift des Toyota Yaris kann seit dem 24. April für 12.540 Euro beim Händler geordert werden. Zu dem Preis fährt er allerdings nur als Dreitürer und mit einem Dreizylinder-Benziner mit einer Leistung von 69 PS. Die Hybridversion kommt immer als Fünftürer und steht für deutlich teurere 17.990 Euro in der Preisliste. Hier werkeln dann ein 74 PS starker Benziner und ein 61 PS starker Elektromotor Hand in Hand und bescheren dem Yaris eine Systemleistung von 100 PS. Nicht mehr im Angebot ist seit dem Facelift der Diesel, und der 99-PS-Benziner wurde durch einen neuen 1,5-Liter mit 111 PS (ab 14.250 Euro) ersetzt.