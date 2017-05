Erste Infos: Elextra

19.05.2017

Elektro-Studien mit enormen Leistungsdaten gibt es mittlerweile wie Sand am Meer. Viele von ihnen verschwinden nach der ersten Ankündigung oder dem ersten Messe-Auftritt wieder von der Bildfläche. Das neueste Exemplar dieser Gattung könnte der „Elextra“ werden. Das Design des viersitzigen und viertürigen Sportwagens stammt vom Schweizer Designer Rober Palm und will an italienische Supersportwagen der 80er- und 90er-Jahre erinnern. Gebaut werden soll das Auto in einer Kleinserie von 100 Exemplaren in Stuttgart.

Mit Tempo 100 bis zu 600 km Reichweite

Der Elextra basiert auf einem Carbon-Chassis. Auch die Karosserie soll aus dem leichten Werkstoff gefertigt werden. Ein Antriebsstrang mit zwei Elektromotoren schickt 500 kW/680 PS an alle vier Räder und beschleunigt den Elextra in unter 2,3 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100. Die Höchstgeschwindigkeit ist bei 250 km/h elektronisch abgeregelt. Beschränkt man sich auf eine Reisegeschwindigkeit von 100 km/h, ist laut den Entwicklern eine Reichweite von 600 Kilometer möglich.

Ob und wann der Elextra auf den Markt kommt, ist zum aktuellen Zeitpunkt fraglich. Ursprünglich sollte auf dem Genfer Autosalon im März eine Studie zu sehen sein, diese tauchte dort aber nie auf. (sp-x/mf/jms)