Studie: BMW Concept Z4

18.08.2017

Kompakte Proportionen, ein langer Radstand und knackige Überhänge: So will BMW mit dem „Concept Z4“ seine Fangemeinde beeindrucken. Die Studie, deren Serienversion im Laufe des nächsten Jahres enthüllt werden soll, ist nun erstmals im Rahmen des Concours d’Elegance in Pebble Beach zu sehen.

Im Vergleich zu früheren Z4-Generationen, die im August 2016 offiziell eingestellt wurde, fallen vor allem die kürzere Motorhaube und die schlankeren Überhänge vorne und hinten auf, die den Fahrer näher an die Fahrzeugmitte rücken sollen. Hinter dem Cockpit wecken die großen langgezogenen Hutzen Erinnerungen an offene Rennwagen. Die „Sharknose“ in der Front mit den tiefliegenden „Nieren“ soll eine Reminiszenz an den legendären Z8 sein, der 2000 auf den Markt kam.

Noch keine Details

Die Studie, die auf großen 20-Zoll-Leichtmetallrädern rollt, ist im matten „Frozen“-Farbton „Energetic Orange“ lackiert. Die Farbe findet sich auch auf großen Teilen des Interieurs wieder, dessen zentrale Elemente wie Sitz und Schaltkulisse in purem Schwarz gehalten sind. Technische Details zum Concept Z4, beispielsweise zu einem möglichen Motor oder Antriebsstrang, gibt BMW bei der noblen Auto-Schau in Kalifornien allerdings noch nicht bekannt. (jms/sp-x)