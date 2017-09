Vorstellung: Polo GTI Generation 6

GTI- die drei Buchstaben, die bei Volkswagen für Fahrspaß mit Gänsehautgarantie stehen! Auch in seiner sechsten Generation wird es den Polo daher wieder als GTI geben. Der Neuauflage hat VW etwas mehr Leistung und eine attraktivere Ausstattung spendiert.

Ende September bringt VW die neue Polo-Generation in Deutschland auf den Markt. Nur wenige Woche später, Ende des Jahres, wird die Topversion GTI nachgereicht. In puncto Leistung und Hubraum legt der kleine Heißsporn im Vergleich zum Vorgänger noch ein Schippchen drauf. Doch noch mehr beeindruckt der rund 23.000 Euro teure stärkste Polo mit einer umfangreichen Serienausstattung und einigen attraktiven Optionen.

Der neue Polo GTI besticht mit schlichter Eleganz und bewährter Motorpower

Das Sonderstyling des GTI ist von eher dezenter Natur. Die Luftöffnungen in der Front wurden mit schwarzen Wabengittern verziert, zudem schmückt den Kühlergrill ein roter Querstreifen. Bei den auspreispflichtigen LED-Scheinwerfern reicht dieser Rotakzent sogar bis in die Scheinwerfergehäuse. Am Heck sorgen zudem dunkel getönte LED-Rückleuchten, ein Dachkantenspoiler sowie ein Doppelauspuffendrohr in einer Diffusorheckschürze für etwas muskulösere Optik. Schließlich wirkt der GTI auch dank Schwellerverbreiterungen, 17-Zoll-Rädern und einer Fahrwerkstieferlegung stämmiger.

Angetrieben wird der potente Polo von einem Zweiliter-Benziner, der 147 kW/200 PS und 320 Newtonmeter Drehmoment mobilisiert. Im Vergleich zum bisherigen 1,8-Liter-Aggregat im Vorgängermodell ist damit die Leistung um acht PS gestiegen. Zunächst wird VW den GTI nur in Kombination mit dem sechsstufigen Doppelkupplungsgetriebe DSG anbieten, ein manuelles Schaltgetriebe mit ebenfalls sechs Gängen wird 2018 nachgereicht. Die DSG-Version soll den 100-km/h-Sprint in 6,7 Sekunden abhaken, maximal sind 237 km/h möglich. Den Verbrauch gibt VW mit 5,9 Litern an. Damit liegen Spritkonsum und Fahrleistungen auf Vorgänger-Niveau.

Auch die inneren Werte überzeugen

Besonderheiten der Innenausstattung im Polo GTI sind Sportsitze mit dem Caro-Muster „Clark“ sowie ein Sportlederlenkrad mit roten Ziernähten, welche auch den Schaltsack zieren. Die umfangreiche Serienausstattung des immer als Fünftürer gelieferten Wolfsburgers umfasst einen Kollisionsverhinderer mit Fußgängererkennung, zusätzliche Kopfairbags vorne und hinten, Fahrprofilauswahl, die Differenzialsperre XDS, das Infotainmentsystem Composition Colour, Klimaanlage, Abbiegelicht, Nebelscheinwerfer, LED-Heckleuchten, höhenverstellbarer Fahrersitz und elektrische Fensterheber rundum. Optional kann außerdem das adaptive „Sport Select“-Fahrwerk, 18-Zoll-Räder, das Active Info Display mit GTI-spezifischer Grafik, eine induktive Smartphone-Ladeschale, Panorama-Schiebedach oder ein 300-Watt-Audiosystem von Beats bestellt werden. (sp-x/mh/jup)